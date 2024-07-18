Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения22.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1873
Отец: Петр Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна
Бракосочетание
11.06.1899
Жена: Марфа Прокопиевна
Рождение ребёнка
20.08.1900
Дочь: Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна
Рождение ребёнка
18.09.1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна
Рождение ребёнка
19.02.1905
Сын: Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна
Рождение ребёнка
29.09.1906
Дочь: (Яковлева) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна
Рождение ребёнка
08.05.1909
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна
Рождение ребёнка
28.02.1911
Дочь: (Яковлева) Евдокия Альдюк Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Мазякова (Яковлева) Параскева Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна
Смерть
Неизвестно