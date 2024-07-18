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Яков Петрович

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

22.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1873

Отец: Петр Трофимович

Мать: Анна Семеновна Степановна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
11.06.1899

Жена: Марфа Прокопиевна

Рождение ребёнка
20.08.1900

Дочь: Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.09.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
19.02.1905

Сын: Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.09.1906

Дочь: (Яковлева) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна

Рождение ребёнка
08.05.1909

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.02.1911

Дочь: (Яковлева) Евдокия Альдюк Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Мазякова (Яковлева) Параскева Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа Прокопиевна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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