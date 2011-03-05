Бокачёва (Ильина) Анастасия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1932
Дата смерти05.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1961
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бокачёв Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1963
Сын: Бокачёв Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бокачёв Дмитрий Васильевич
Смерть
05.03.2011