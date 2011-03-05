Бокачёва (Ильина) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокачёва (Ильина) Анастасия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1932

Дата смерти

05.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1961

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бокачёв Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
02.12.1963

Сын: Бокачёв Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бокачёв Дмитрий Васильевич

Смерть
05.03.2011
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