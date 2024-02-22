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Кауранен Виктор Андреевич
Кауранен Виктор Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
1988
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Кауранен Светлана Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать:
Кауранен Светлана Владимировна
Смерть
1988
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