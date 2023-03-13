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Лобанова Елена Петровна
Лобанова Елена Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.05.1990
Пол
Женский
Отец
Резаев Петр Михайлович
1967 г.р.
Мать
Резаева (Заерьярова) Анжелика Фадисьяровна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1990
Отец:
Резаев Петр Михайлович
Мать:
Резаева Анжелика Фадисьяровна
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