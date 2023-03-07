сын Широково Григорий (Гришка) Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1632
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632
Отец: Сын Широково Филипп Богданов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер. у Чепцы реки Богдашка Широково, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678