Петрович (Петрович) Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1925
Дата смерти11.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1925
Рождение ребёнка
06.11.1948
Отец ребёнка: Петрович Василий Семенович
г. Омск
Рождение ребёнка
08.04.1954
Дочь: Маркова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Петрович Василий Семенович
г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
начальник почтового отделения
Смерть
11.06.1988
г. Омск
Причина смерти: Рак