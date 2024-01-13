Петрович (Петрович) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович (Петрович) Надежда Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1925

Дата смерти

11.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1925

Отец: Петрович Степан Иосифович

Мать: Петрович Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.1948

Сын: Петрович Олег Васильевич

Отец ребёнка: Петрович Василий Семенович

г. Омск
Рождение ребёнка
08.04.1954

Дочь: Маркова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Петрович Василий Семенович

г. Омск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрович Василий Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
начальник почтового отделения
Смерть
11.06.1988
г. Омск
Причина смерти: Рак
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