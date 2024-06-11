Николаева Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения02.11.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1866 ст.
Отец: Петр Каллистратович
Мать: Анна Яковлевна
Бракосочетание
26.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
11.04.1899 ст.
Дочь: Белобаева (Фролова) Анастасия Фроловна
Отец ребёнка: Николаев Флор Николаевич
Малые Кошелеи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно