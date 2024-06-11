Николаева Параскева Петровна 02.11.1866 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Николаева Параскева Петровна

Место рождения

Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

02.11.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1866 ст.

Отец: Петр Каллистратович

Мать: Анна Яковлевна

Комсомольское, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
26.02.1888 ст.

Муж: Николаев Флор Николаевич

Рождение ребёнка
11.04.1899 ст.

Дочь: Белобаева (Фролова) Анастасия Фроловна

Отец ребёнка: Николаев Флор Николаевич

Малые Кошелеи, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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