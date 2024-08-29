Мясников Григорий Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Григорий Варфоломеевич

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1758

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Мясников Варфоломей Кириллов

Мать: Евфимия Михайлова

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дорофеева

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Мясникова Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Мясников Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1758
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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