Мясников Григорий Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Мясников Варфоломей Кириллов
Мать: Евфимия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дорофеева
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Мясникова Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Мясников Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
Смерть
После 1758