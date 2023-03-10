Чеснокова (Преснякова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1925
Дата смерти09.01.1986
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925
Отец: Пресняков Александр
Рождение ребёнка
02.05.1957
Сын: Чесноков Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Чесноков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любимцев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Любимцев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимцев Анатолий
Смерть
09.01.1986