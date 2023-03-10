Чеснокова (Преснякова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Преснякова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1925

Дата смерти

09.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925

Отец: Пресняков Александр

Мать: Преснякова Дарья Павловна

Рождение ребёнка
02.05.1957

Сын: Чесноков Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Чесноков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимцев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Любимцев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимцев Анатолий

Смерть
09.01.1986
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