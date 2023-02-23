Вилкова Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1868

Дочь: Анна Кузьмина

Отец ребёнка: Вилков Кузьма Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Кузьма Иванов

Смерть
Неизвестно
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