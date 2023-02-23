Вилкова Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1868
Дочь: Анна Кузьмина
Отец ребёнка: Вилков Кузьма Иванов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вилков Кузьма Иванов
Смерть
Неизвестно