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Красных Владимир Михайлович

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Место рождения

Самарга, Тернейский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

07.05.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1947

Отец: Красных Михаил Семёнович

Мать: Красных Александра Фёдоровна

Самарга, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
По 1947
Самарга, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
С 1947 по 1975
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Образование
С 01.09.1953 по 20.06.1961
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Средняя школа № 1
Работа или профессия
С 15.11.1965 по 16.06.1966
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Южно-Сахалинский рыбообрабатывающий комбинат Должность: ученик машиниста холодильных установок песчешенного холодильника
Военная служба
С 22.06.1966 по 23.06.1969
Работа или профессия
С 29.07.1969 по 08.08.1972
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Южно-Сахалинский рыбообрабатывающий комбинат Должность: машинист холодильника
Бракосочетание
28.02.1970

Жена: Красных Валентина Павловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
23.04.1971

Дочь: Полицковая Галина Владимировна

Мать ребёнка: Красных Валентина Павловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Работа или профессия
С 08.08.1972 по 14.02.1973
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Специализированное монтажное управление по механизации животноводческих ферм «Сельхозтехника» Должность: мастер по холодильным установкам
Работа или профессия
С 15.02.1973 по 31.08.1974
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Облрыболовпотребсоюз Должность: машинистом холодильных установок 5 разряда
Работа или профессия
С 31.08.1974 по 08.04.1975
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Ремонтно-монтажный комбинат Сахалинского облрыболовпотребсоюза Должность: машинистом 3 разряда по обслуживанию аммиачной холодильной установки
Рождение ребёнка
08.11.1974

Сын: Красных Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Красных Валентина Павловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Работа или профессия
С 17.04.1975 по 03.08.1987
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Комсомольский мясокомбинат г. Комсомольск-на-Амуре Должность: машинистом аммиачно-холодильных установок
Место жительства
С 1975
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Работа или профессия
С 03.08.1987 по 13.04.1989
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Комсомольский-на-Амуре машиностроительный завод Должность: инженер по режиму
Работа или профессия
С 13.07.1989 по 03.09.2003
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Комсомольский мясокомбинат г. Комсомольск-на-Амуре Должность: начальник компрессорного цеха
Развод
1992

Жена: Красных Валентина Павловна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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