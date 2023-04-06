Красных Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.05.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1947
Место жительства
По 1947
Место жительства
С 1947 по 1975
Образование
С 01.09.1953 по 20.06.1961
Средняя школа № 1
Работа или профессия
С 15.11.1965 по 16.06.1966
Южно-Сахалинский рыбообрабатывающий комбинат Должность: ученик машиниста холодильных установок песчешенного холодильника
Военная служба
С 22.06.1966 по 23.06.1969
Работа или профессия
С 29.07.1969 по 08.08.1972
Южно-Сахалинский рыбообрабатывающий комбинат Должность: машинист холодильника
Бракосочетание
28.02.1970
Рождение ребёнка
23.04.1971
Дочь: Полицковая Галина Владимировна
Мать ребёнка: Красных Валентина Павловна
Работа или профессия
С 08.08.1972 по 14.02.1973
Специализированное монтажное управление по механизации животноводческих ферм «Сельхозтехника» Должность: мастер по холодильным установкам
Работа или профессия
С 15.02.1973 по 31.08.1974
Облрыболовпотребсоюз Должность: машинистом холодильных установок 5 разряда
Работа или профессия
С 31.08.1974 по 08.04.1975
Ремонтно-монтажный комбинат Сахалинского облрыболовпотребсоюза Должность: машинистом 3 разряда по обслуживанию аммиачной холодильной установки
Рождение ребёнка
08.11.1974
Сын: Красных Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Красных Валентина Павловна
Работа или профессия
С 17.04.1975 по 03.08.1987
Комсомольский мясокомбинат г. Комсомольск-на-Амуре Должность: машинистом аммиачно-холодильных установок
Место жительства
С 1975
Работа или профессия
С 03.08.1987 по 13.04.1989
Комсомольский-на-Амуре машиностроительный завод Должность: инженер по режиму
Работа или профессия
С 13.07.1989 по 03.09.2003
Комсомольский мясокомбинат г. Комсомольск-на-Амуре Должность: начальник компрессорного цеха
Развод
1992