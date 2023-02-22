Вершинина Марфа (Мария) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Марфа (Мария) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Вершинин Василий Аксентьевич

Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Вершинин Иван Аксентьевич

Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович

Рождение ребёнка
05.04.1901

Сын: Вершинин Александр Аксентьевич

Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович

Рождение ребёнка
22.04.1905

Сын: Вершинин Александр Аксентьевич

Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: Анна Аксентьевна

Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович

Рождение ребёнка
13.09.1908

Сын: Вершинин Михаил Аксентьевич

Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович

Рождение ребёнка
15.11.1911

Сын: Вершинин Анатолий Аксентьевич

Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Архипова Пелагея Аксентьевна

Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович

Смерть
Неизвестно
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