Вершинина Марфа (Мария) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Вершинин Василий Аксентьевич
Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Вершинин Иван Аксентьевич
Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович
Рождение ребёнка
05.04.1901
Сын: Вершинин Александр Аксентьевич
Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович
Рождение ребёнка
22.04.1905
Сын: Вершинин Александр Аксентьевич
Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Анна Аксентьевна
Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович
Рождение ребёнка
13.09.1908
Сын: Вершинин Михаил Аксентьевич
Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович
Рождение ребёнка
15.11.1911
Сын: Вершинин Анатолий Аксентьевич
Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1914
Дочь: Архипова Пелагея Аксентьевна
Отец ребёнка: Вершинин Аксентий Егорович
Смерть
Неизвестно