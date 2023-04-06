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Дмитрий Борисов

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Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Борис Васильев

Мать: Марья Иванова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Дмитриева

Мать ребёнка: Гликерья Митрофанова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.08.1820

Дочь: Стефанида Дмитриева

Мать ребёнка: Гликерья Митрофанова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерья Митрофанова

Смерть
Неизвестно
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