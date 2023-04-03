Мялкина (Ельцова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМялкина (Ельцова) Екатерина Ивановна

Мялкина (Ельцова) Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.05.1930

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ельцов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1919

Сын: Мялкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Мялкин Николай Павлович

Ведерково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1921

Сын: Мялкин Виктор (Виталий) Николаевич

Отец ребёнка: Мялкин Николай Павлович

Ведерково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1925

Дочь: Калинина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Мялкин Николай Павлович

Ведерково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мялкин Николай Павлович

Смерть
30.05.1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close