Мялкина (Ельцова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.05.1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ельцов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1919
Сын: Мялкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Мялкин Николай Павлович
Рождение ребёнка
18.08.1921
Сын: Мялкин Виктор (Виталий) Николаевич
Отец ребёнка: Мялкин Николай Павлович
Рождение ребёнка
05.03.1925
Дочь: Калинина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Мялкин Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1930