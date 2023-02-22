?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1906
Дочь: Илларионова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван
Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1908
Дочь: Резвякова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колесов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колесов Иван