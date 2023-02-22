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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1906

Дочь: Илларионова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.05.1908

Дочь: Резвякова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван

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