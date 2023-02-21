Попов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Посохина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Попова Фекла Ивановна
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Фекла Ивановна
Смерть
1945
погиб на фронте