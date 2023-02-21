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Попов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Посохина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Попова Фекла Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Фекла Ивановна

Смерть
1945
погиб на фронте
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