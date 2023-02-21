Чередов Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Чередов Леонтий Гаврилович
Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Чередова Любовь Гавриловна
Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Афросинья Гавриловна
Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1823