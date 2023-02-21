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Чередов Гаврила Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Чередов Егор Гаврилович

Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чередов Леонтий Гаврилович

Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Чередова Любовь Гавриловна

Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Афросинья Гавриловна

Мать ребёнка: Чередова Настасья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Настасья Ивановна

Смерть
1823
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