Евсеева Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1894 ст.

Дочь: Евсеева Належда Федоровна

Отец ребёнка: Евсеев Федор Маркелович

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Федор Маркелович

Смерть
Неизвестно
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