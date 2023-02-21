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Шейко Вера Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Шейко Киприян Нестеров

Отец ребёнка: Шейко Нестер Иванов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шейко Кипрей Нестеров

Отец ребёнка: Шейко Нестер Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шейко Евтух Нестеров

Отец ребёнка: Шейко Нестер Иванов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Шейко Афанасий Нестеров

Отец ребёнка: Шейко Нестер Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейко Нестер Иванов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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