Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1902

Муж: Бузанов Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
18.10.1905

Сын: Бузанов Степан ???

Отец ребёнка: Бузанов Антон Григорьевич

Рождение ребёнка
10.11.1919

Сын: Бузанов Виктор Антонович???

Отец ребёнка: Бузанов Антон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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