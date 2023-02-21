Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1902
Рождение ребёнка
18.10.1905
Сын: Бузанов Степан ???
Отец ребёнка: Бузанов Антон Григорьевич
Рождение ребёнка
10.11.1919
Сын: Бузанов Виктор Антонович???
Отец ребёнка: Бузанов Антон Григорьевич
Смерть
Неизвестно