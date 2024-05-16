Геращенко Иван? Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Геращенко Иван? Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геращенко Иван Иванович

Мать: Геращенко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геращенко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1944

Дочь: Кутейникова (Геращенко) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1952

Дочь: Зощенко (Геращенко) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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