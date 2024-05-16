Геращенко Иван? Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Геращенко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геращенко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1944
Дочь: Кутейникова (Геращенко) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1952
Дочь: Зощенко (Геращенко) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно