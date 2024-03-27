Мухаметшин Ислам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметшин Ислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Аниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметшина Аниса

Смерть
1994
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