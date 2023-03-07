Константинова (Беленкова) Александра
Место рождения
Дата рождения15.04.1915
Дата смерти02.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1915
Отец: Беленков Алексей
Мать: Беленкова Ирина?
Бракосочетание
14.11.1943
Муж: Константинов Алексей
Рождение ребёнка
23.03.1945
Сын: Константинов Алексей
Отец ребёнка: Константинов Алексей
Рождение ребёнка
16.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константинов Алексей
Смерть
02.12.1988
Похороны
Неизвестно
вл.19, улица Сущёвский Вал, Северо-Восточный административный округ, Москва, Россия