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Константинова (Беленкова) Александра

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Место рождения

Корябино, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

15.04.1915

Дата смерти

02.12.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1915

Отец: Беленков Алексей

Мать: Беленкова Ирина?

Корябино, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
14.11.1943

Муж: Константинов Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.03.1945

Сын: Константинов Алексей

Отец ребёнка: Константинов Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Алексей

Смерть
02.12.1988
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
вл.19, улица Сущёвский Вал, Северо-Восточный административный округ, Москва, Россия
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