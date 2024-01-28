Дмитренкова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.01.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 82
Рождение ребёнка
1877
Сын: Дмитренков Василий Иванович
Отец ребёнка: Дмитренков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Дмитренков Павел Иванович
Отец ребёнка: Дмитренков Иван Иванович
Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
30.01.1889 ст.