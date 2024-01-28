Дмитренкова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренкова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.01.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Иван Иванович

Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 82
Рождение ребёнка
1877

Сын: Дмитренков Василий Иванович

Отец ребёнка: Дмитренков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Дмитренков Павел Иванович

Отец ребёнка: Дмитренков Иван Иванович

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
30.01.1889 ст.

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