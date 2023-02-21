Кондратов Захарий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1833
Дочь: Захаров Евдоким
Мать ребёнка: Андреева Марфа
Рождение ребёнка
1835
Сын: Захаров Димитрий
Мать ребёнка: Андреева Марфа
Рождение ребёнка
30.06.1836
Сын: Захаров Стефан
Мать ребёнка: Андреева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Марфа