Маликина Агафья Касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликина Агафья Касьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликин Фома Макарович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Маликин Афанасий Фомич

Отец ребёнка: Маликин Фома Макарович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Маликина Настасья Фоминична

Отец ребёнка: Маликин Фома Макарович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Маликин Павел Фомич

Отец ребёнка: Маликин Фома Макарович

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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