Маликина Агафья Касьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Маликин Фома Макарович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Маликина Настасья Фоминична
Отец ребёнка: Маликин Фома Макарович
Упоминание
30.07.1850
Рождение ребёнка
1931
Сын: Маликин Павел Фомич
Отец ребёнка: Маликин Фома Макарович
Смерть
Неизвестно