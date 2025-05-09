Rogovaya (רוגובוי) Bronya Haimovna
женский, родилась 20.08.1929
умерла 18.02.2013, Israel Ashdod
МатьKelman (Fusman) RahilНеизвестно г.р.
ОтецKelman HaimНеизвестно г.р.
Супруги
Rogovoy Yuly Grigoryevich1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1929
Отец: Kelman Haim
Мать: Kelman (Fusman) Rahil
Место жительства
Неизвестно
Israel, Ashdod
Бракосочетание
15.08.1951
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
02.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Rogovoy Yuly Grigoryevich
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
15.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Rogovoy Yuly Grigoryevich
баку азербайджан
Смерть
18.02.2013
Israel Ashdod
Похороны
Неизвестно
Ashdod, Ashdod, Israel