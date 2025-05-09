Rogovaya (רוגובוי) Bronya Haimovna 20.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rogovaya (רוגובוי) Bronya Haimovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 20.08.1929

умерла 18.02.2013, Israel Ashdod

Мать
Kelman (Fusman) RahilНеизвестно г.р.
Отец
Kelman HaimНеизвестно г.р.
Супруги
Rogovoy Yuly Grigoryevich1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1929

Отец: Kelman Haim

Мать: Kelman (Fusman) Rahil

Место жительства
Неизвестно
Israel, Ashdod

Бракосочетание
15.08.1951

Муж: Rogovoy Yuly Grigoryevich

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
02.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rogovoy Yuly Grigoryevich

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
15.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rogovoy Yuly Grigoryevich

баку азербайджан

Смерть
18.02.2013
Israel Ashdod

Причина смерти: Естественная смерть/старость

Похороны
Неизвестно
Ashdod, Ashdod, Israel

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