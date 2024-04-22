Шаронов Николай Фомич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти?.07.1975
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Шаронов Фома Тимофеевич
Мать: не указана
Мама умерла сразу после родов в 1922 г. Его отдали в приемную семью в с. Трескино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаронова Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Около 1963
Украина
Смерть
?.07.1975