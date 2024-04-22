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Шаронов Николай Фомич

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Место рождения

Алексеевка 2-я, Сердобский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Шаронов Фома Тимофеевич

Мать: не указана

Алексеевка 2-я, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Мама умерла сразу после родов в 1922 г. Его отдали в приемную семью в с. Трескино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаронова Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Трескино, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Около 1963
Украина
Смерть
?.07.1975

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