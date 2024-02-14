Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1901

Дата смерти

21.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933

Сын: Шамсутдинов Рузин Нургалеевич

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шамсутдинов Чулпан Нургалеевич

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Шамсутдинов Ирек Нургалеевич

Мать ребёнка: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна

Смерть
21.01.1943
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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