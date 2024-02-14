Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1901
Дата смерти21.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Сын: Шамсутдинов Рузин Нургалеевич
Мать ребёнка: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шамсутдинов Чулпан Нургалеевич
Мать ребёнка: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Шамсутдинов Ирек Нургалеевич
Мать ребёнка: Шамсутдинова (Заманова) Гульмия Галямовна
Смерть
21.01.1943
Причина смерти: Погиб в ВОВ