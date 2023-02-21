Стрельников Иван Ермолаевич
Место рожденияРязанское наместничество Раненбургская округа село Старое Кленское
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Стрельников Ермолай Иванов
Мать: не указана
Рязанское наместничество Раненбургская округа село Старое Кленское
Рождение ребёнка
1831
Сын: Стрельников Харлам Иванович
Мать ребёнка: не указана
Оренбургская губерния Бузулукский уезд село Алексеевка Съезжая тож
Смерть
Неизвестно
Ширванская провинция селение Топчи