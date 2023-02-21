Стрельников Иван Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Иван Ермолаевич

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Место рождения

Рязанское наместничество Раненбургская округа село Старое Кленское

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Стрельников Ермолай Иванов

Мать: не указана

Рязанское наместничество Раненбургская округа село Старое Кленское
Рождение ребёнка
1831

Сын: Стрельников Харлам Иванович

Мать ребёнка: не указана

Оренбургская губерния Бузулукский уезд село Алексеевка Съезжая тож
Смерть
Неизвестно
Ширванская провинция селение Топчи
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