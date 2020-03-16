Толкачева (Омельченко) Татьяна Ивановна
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Дата рождения04.10.1958
Дата смерти16.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1958
Отец: Омельченко Иван Прокопьевич
Мать: Анастасия Григорьевна
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Рождение ребёнка
04.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Рождение ребёнка
05.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Смерть
16.03.2020
Похороны
Неизвестно
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область