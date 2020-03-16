Толкачева (Омельченко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева (Омельченко) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка

Дата рождения

04.10.1958

Дата смерти

16.03.2020

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1958

Отец: Омельченко Иван Прокопьевич

Мать: Анастасия Григорьевна

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Рождение ребёнка
04.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Рождение ребёнка
05.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Смерть
16.03.2020
Похороны
Неизвестно
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
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