Тронин Семен Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Тронин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Тронина Евдокия Савина
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Васса Семеновна
Мать ребёнка: Тронина Евдокия Савина
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Тронина Евдокия Савина
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Тронин Иосиф Семенов
Мать ребёнка: Тронина Евдокия Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тронина Евдокия Савина
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782