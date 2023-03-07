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Тронин Семен Иванов

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Место рождения

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Тронин Иван Михайлов

Мать: Тронина Гликерья Никифорова

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Тронин Исидор Семенов

Мать ребёнка: Тронина Евдокия Савина

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Васса Семеновна

Мать ребёнка: Тронина Евдокия Савина

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Тронин Захарий Семенов

Мать ребёнка: Тронина Евдокия Савина

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Тронин Иосиф Семенов

Мать ребёнка: Тронина Евдокия Савина

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Евдокия Савина

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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