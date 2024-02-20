Тхостов Мальсаг Кильцикоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тхостов Ирамир
Мать ребёнка: Тхостова Фаризат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тхостова Фаризат
Смерть
1978