Анджановский Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.10.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1914
Отец: Анджановский Михаил
Мать: не указана
Призыв на военную службу
10.01.1942
Место призыва Череповецкий РВК, Вологодская обл., Череповецкий р-н Воинское звание сержант; ст. сержант Воинская часть 1024 стрелковый полк 391 стрелковой дивизии 391 стрелковая дивизия
Рождение ребёнка
Около ?.04.1942
Сын: Анджановский Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
30.01.1944
Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 391 сд Даты подвига: 07.02.1943 Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 6/н от: 30.01.1944 Издан: 391 сд Информация об арх... Показать все
Военная награда
31.12.1944
Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 1024 сп 391 сд 2 ПрибФ Даты подвига: 05.12.1942-07.12.1942, 27.02.1943-17.03.1943 Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения №: 60/н о... Показать все
Место жительства
24.12.1987
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Источник информации: ВК г. Санкт-Петербурга Фонд ист. информации: Выборгский РВК Дело ист. информации: 30000011
Смерть
Неизвестно