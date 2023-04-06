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(Ефанова) Марина
(Ефанова) Марина
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Место рождения
Донецк
, город Донецк, Ростовская область
Дата рождения
Около 1983
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Ефанова (Ахваткина) Марина Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1983
Отец:
?
Мать:
Ефанова Марина Алексеевна
Донецк
, город Донецк, Ростовская область
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