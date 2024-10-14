Мяздриков Петр Сергеевич
мужской, родился 1789
умер Неизвестно
ОтецМяздриков Сергей Григорьевич1769 г.р.
МатьМяздрикова Авдотья Федотовна1769 г.р.
Супруги
Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична1792 г.р.
Дети
Мяздриков Петр Петрович1815 г.р.
Мяздриков Александр Петрович1817 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мяздриков Александр Петрович
Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мяздриков Алексей Петрович
Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Данилова (Мяздрикова) Марья Петровна
Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Мяздрикова) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Серебреникова (Мяздрикова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична
Смерть
Неизвестно