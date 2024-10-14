Мяздриков Петр Сергеевич 1789 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздриков Петр Сергеевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1789

умер Неизвестно

Отец
Мяздриков Сергей Григорьевич1769 г.р.
Мать
Мяздрикова Авдотья Федотовна1769 г.р.
Супруги
Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична1792 г.р.
Дети
Мяздриков Петр Петрович1815 г.р.
Мяздриков Александр Петрович1817 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Мяздриков Сергей Григорьевич

Мать: Мяздрикова Авдотья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична

Рождение ребёнка
1815

Сын: Мяздриков Петр Петрович

Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мяздриков Александр Петрович

Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мяздриков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Данилова (Мяздрикова) Марья Петровна

Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Мяздрикова) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Серебреникова (Мяздрикова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Мяздрикова (Крюкова) Ольга Никитична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.