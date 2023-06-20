Дорошенко Гордей Макеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорошенко Макей
Рождение ребёнка
16.02.1902
Сын: Дорошенко Павел Гордеевич
Мать ребёнка: Дорошенко Анна Александровна
Рождение ребёнка
20.03.1907
Сын: Дорошенко Сергей Гордеевич
Мать ребёнка: Дорошенко Ефросинья Никитична
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Дорошенко Ефросинья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно