Дорошенко Гордей Макеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Гордей Макеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорошенко Макей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1902

Сын: Дорошенко Павел Гордеевич

Мать ребёнка: Дорошенко Анна Александровна

Никольск, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.03.1907

Сын: Дорошенко Сергей Гордеевич

Мать ребёнка: Дорошенко Ефросинья Никитична

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дорошенко Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Дорошенко Ефросинья Никитична

Никольск, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Ефросинья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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