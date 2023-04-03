Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1815 и 1824

Муж: Савин Алексей

Рождение ребёнка
30.09.1821

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Савин Алексей

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Пятидесятника Прокопия Савина жена Матрона
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Савин Алексей

Рождение ребёнка
1836

Сын: Савин Папа

Отец ребёнка: Савин Алексей

Рождение ребёнка
1840

Сын: Савин Андрей

Отец ребёнка: Савин Алексей

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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