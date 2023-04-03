Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1815 и 1824
Муж: Савин Алексей
Рождение ребёнка
30.09.1821
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Савин Алексей
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Пятидесятника Прокопия Савина жена Матрона
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Савин Алексей
Рождение ребёнка
1836
Сын: Савин Папа
Отец ребёнка: Савин Алексей
Рождение ребёнка
1840
Сын: Савин Андрей
Отец ребёнка: Савин Алексей
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно