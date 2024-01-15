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Афанасенко Иван Константинов

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Место рождения

дер. Мохов, Лоевская волость, Речицкий уезд, Минская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

У него было 7 братьев и две сестры, он самый младший. В 1894 году граф Аскевич забрал Ивана в Санкт-Петербург обучать грамоте. Ивана обучили счётной грамоте и он служил в свите графа 15 лет старшим оф... Показать все
Рождение ребёнка
1917

Сын: Афанасенко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Афанасенко Меланья Ануфриева

Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Афанасенко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Афанасенко Меланья Ануфриева

Бахта, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Бахта, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край

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