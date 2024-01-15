Афанасенко Иван Константинов
Место рождениядер. Мохов, Лоевская волость, Речицкий уезд, Минская губерния
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
У него было 7 братьев и две сестры, он самый младший. В 1894 году граф Аскевич забрал Ивана в Санкт-Петербург обучать грамоте. Ивана обучили счётной грамоте и он служил в свите графа 15 лет старшим оф... Показать все
Рождение ребёнка
1917
Сын: Афанасенко Сергей Иванович
Мать ребёнка: Афанасенко Меланья Ануфриева
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Афанасенко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Афанасенко Меланья Ануфриева
Смерть
Неизвестно