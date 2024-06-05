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Позняк Прокопий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Позняк Василий Мартынович

Мать: Позняк Алена Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позняк Любовь Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позняк Вера Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позняк Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позняк Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позняк Ганна Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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