Позняк Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позняк Любовь Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позняк Вера Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позняк Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позняк Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позняк Ганна Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно