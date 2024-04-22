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Кондратьев Леонид Иванович

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Место рождения

Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Александра Матвеевна

Ярославская обл.. Переславский район, Бектышево
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Александра Матвеевна

Ярославская обл.. Переславский район, Бектышево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Александра Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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