Кондратьев Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Александра Матвеевна
Ярославская обл.. Переславский район, Бектышево
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Александра Матвеевна
Ярославская обл.. Переславский район, Бектышево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно