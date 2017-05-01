Рудоквас Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудоквас Владимир

Место рождения

Украина, Каховка

Дата рождения

1934

Дата смерти

?.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Рудоквас Семён

Мать: Рудоквас Александра

Украина, Каховка
Рождение ребёнка
13.01.1967

Дочь: Карпо Александра

Мать ребёнка: Рудоквас Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Рудоквас Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудоквас Елена

Смерть
?.05.2017
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