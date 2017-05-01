Рудоквас Владимир
Место рожденияУкраина, Каховка
Дата рождения1934
Дата смерти?.05.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Рудоквас Семён
Мать: Рудоквас Александра
Украина, Каховка
Рождение ребёнка
13.01.1967
Дочь: Карпо Александра
Мать ребёнка: Рудоквас Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Рудоквас Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудоквас Елена
Смерть
?.05.2017