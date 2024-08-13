Торопова Александра Георгиевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1921
Дата смерти14.07.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1950
Дочь: Торопова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Торопов Анатолий Маркелович
Рождение ребёнка
21.01.1954
Сын: Торопов Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Торопов Анатолий Маркелович
Смерть
14.07.1991