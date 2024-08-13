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Торопова Александра Георгиевна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

21.05.1921

Дата смерти

14.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Анатолий Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Анатолий Маркелович

Рождение ребёнка
20.03.1950

Дочь: Торопова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Торопов Анатолий Маркелович

Рождение ребёнка
21.01.1954

Сын: Торопов Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Торопов Анатолий Маркелович

Смерть
14.07.1991

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