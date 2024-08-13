Зорина Пелагия Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Зорин Косьма Сергеев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Зорин Гавриил
Отец ребёнка: Зорин Косьма Сергеев
Рождение ребёнка
1801
Сын: Зорин Тимофей Космин
Отец ребёнка: Зорин Косьма Сергеев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Яков
Отец ребёнка: Зорин Косьма Сергеев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Зорин Косьма Сергеев
Смерть
Неизвестно