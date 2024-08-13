Зорина Пелагия Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Пелагия Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Зорин Косьма Сергеев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Зорин Гавриил

Отец ребёнка: Зорин Косьма Сергеев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Зорин Тимофей Космин

Отец ребёнка: Зорин Косьма Сергеев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Яков

Отец ребёнка: Зорин Косьма Сергеев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Зорин Косьма Сергеев

Смерть
Неизвестно

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