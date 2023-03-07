Гак (Пищида) Ирина (Ирина Исидоровна) Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияС 1893 по 1895 ст.
Дата смерти?.02.1958
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1893 по 1895 ст.
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
12.04.1912
Сын: Гак Иван Елисеевич
Отец ребёнка: Гак Елисей Демьянович
Рождение ребёнка
26.02.1915
Отец ребёнка: Гак Елисей Демьянович
Рождение ребёнка
30.03.1918
Дочь: Гак Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Гак Елисей Демьянович
Смерть
?.02.1958
с. Романовка оконешниковского р-на Омской области
Рождение ребёнка
18.04.2021
Сын: Гак Федор Елисеевич
Отец ребёнка: Гак Елисей Демьянович