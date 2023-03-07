Гак (Пищида) Ирина (Ирина Исидоровна) Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГак (Пищида) Ирина (Ирина Исидоровна) Сидоровна

Гак (Пищида) Ирина (Ирина Исидоровна) Сидоровна

avatar

Место рождения

Петриковка, Дніпропетровська область

Дата рождения

С 1893 по 1895 ст.

Дата смерти

?.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1893 по 1895 ст.

Отец: Пищида Исидор Сампсонович

Мать: Пищида Марина Михайловна

Петриковка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Муж: Гак Елисей Демьянович

Петриковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.04.1912

Сын: Гак Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Гак Елисей Демьянович

Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Гак Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Гак Елисей Демьянович

Рождение ребёнка
30.03.1918

Дочь: Гак Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Гак Елисей Демьянович

Смерть
?.02.1958
с. Романовка оконешниковского р-на Омской области
Рождение ребёнка
18.04.2021

Сын: Гак Федор Елисеевич

Отец ребёнка: Гак Елисей Демьянович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close