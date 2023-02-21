не известно (не известно) не известно
Место рожденияЯранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондакова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Не Известно Василий известно
Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно