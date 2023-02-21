не известно (не известно) не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдине известно (не известно) не известно

не известно (не известно) не известно

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Место рождения

Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондакова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Не Известно Василий известно

Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Не Известно Василий известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Яранский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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