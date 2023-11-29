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Белоногов Андрей Еремеевич

Место рождения

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Белоногов Еремий

Мать: не указана

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1807

Сын: Белоногов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Белоногова Мария Прокопьевна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1813

Дочь: (Белоногова) Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Белоногова Мария Прокопьевна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1815

Сын: Белоногов Евграф Андреевич

Мать ребёнка: Белоногова Мария Прокопьевна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1818

Сын: Белоногов Игнатий Андреевич

Мать ребёнка: Белоногова Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
17.04.1820

Дочь: (Белоногова) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Белоногова Мария Прокопьевна

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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