Белоногов Андрей Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Белоногов Еремий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1807
Сын: Белоногов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Белоногова Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
22.10.1813
Дочь: (Белоногова) Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Белоногова Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
09.12.1815
Сын: Белоногов Евграф Андреевич
Мать ребёнка: Белоногова Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
16.12.1818
Сын: Белоногов Игнатий Андреевич
Мать ребёнка: Белоногова Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
17.04.1820
Дочь: (Белоногова) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Белоногова Мария Прокопьевна
Смерть
Неизвестно