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Скоп Абрам Гершкович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из ревизской сказки 23 февраля 1858 г., где указан возраст 80 лет.
Рождение ребёнка
1835 или 1836

Сын: Скоп Герш Абрамович

Мать ребёнка: Скоп Хьена Моисеевна

Из возраста в ревизской сказке год рождения получается 1836, а из возраста в записи о смерти - 1835.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Тонконогова Лея Абрамовна

Мать ребёнка: Скоп Хьена Моисеевна

г. Ачинск, Ачинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения вычислена из возраста, указанного при переписи 1897 года.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоп Исай Абрамович

Мать ребёнка: Скоп Хьена Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоп Хьена Моисеевна

Смерть
После 1858
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