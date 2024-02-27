Скоп Абрам Гершкович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1777
Дата рождения вычислена из ревизской сказки 23 февраля 1858 г., где указан возраст 80 лет.
Рождение ребёнка
1835 или 1836
Сын: Скоп Герш Абрамович
Мать ребёнка: Скоп Хьена Моисеевна
Из возраста в ревизской сказке год рождения получается 1836, а из возраста в записи о смерти - 1835.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Тонконогова Лея Абрамовна
Мать ребёнка: Скоп Хьена Моисеевна
г. Ачинск, Ачинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения вычислена из возраста, указанного при переписи 1897 года.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоп Исай Абрамович
Мать ребёнка: Скоп Хьена Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скоп Хьена Моисеевна
Смерть
После 1858