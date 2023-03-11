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(Дробниченко) Тамара Ивановна
(Дробниченко) Тамара Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
1996
Пол
Женский
Отец
Дробниченко Иван Порфирьевич
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Дробниченко Иван Порфирьевич
Мать:
?
Смерть
1996
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