(Дробниченко) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дробниченко) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Дробниченко Иван Порфирьевич

Мать: ?

Смерть
1996
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