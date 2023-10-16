Кукова (Головушкина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукова (Головушкина) Клавдия Васильевна

Место рождения

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

01.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Головушкин Василий Яковлевич

Мать: Головушкина Александра Павловна

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куков Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Куков Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Куков Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куков Сергей Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
01.03.1984
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