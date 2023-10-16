Кукова (Головушкина) Клавдия Васильевна
Место рожденияд. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Дата рождения1908
Дата смерти01.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куков Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куков Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куков Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
01.03.1984